Incendio nel palazzo Enel in viale Regina Margherita | nessun ferito

Un incendio si è verificato nel palazzo Enel in viale Regina Margherita, Roma, attualmente in ristrutturazione. Sul luogo sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e il Trasporto Autoprotettori. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. L’intervento rapido ha consentito di circoscrivere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area.

Incendio in un palazzo in ristrutturazione a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Regina Margherita, 125, con quattro squadre e il Trasporto Autoprotettori. Le fiamme sono divampate dopo le 13 tra il quinto e il sesto piano dello stabile dove si trovano uffici dell'Enel per cause da accertare. Nessuno era presente nell'area del cantiere. L' incendio è stato circoscritto ed è sotto controllo, si sta procedendo con l'operazione di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Non si registrano feriti. Sul posto, oltre ai pompieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile per cinturare l'area e i carabinieri della Compagnia Roma Parioli per i rilievi e le indagini. Iltempo.it Incendio nel palazzo Enel in viale Regina Margherita: nessun ferito - I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Regina Margherita, 125, con quattro squadre e il ... iltempo.it

