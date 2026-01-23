Crepet | Diamo per scontato che non si possa entrare a scuola con un coltello Sbaglio o le piazze sono piene di giovani con coltelli

Secondo lo psichiatra Paolo Crepet, l’incidente all’Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia rappresenta un esempio di un problema più ampio: la crescente normalizzazione della violenza tra i giovani. Non si tratta di eventi isolati o improvvisi, ma di segnali di un fenomeno radicato nella società odierna, dove la presenza di coltelli in piazza e la diffusione di comportamenti aggressivi richiedono una riflessione più approfondita.

Non un’emergenza improvvisa, né un episodio isolato. Secondo lo psichiatra Paolo Crepet, l’accoltellamento avvenuto all’Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia è solo uno dei tanti segnali di un fenomeno più profondo e strutturale: la normalizzazione della violenza tra i giovani. Ospite del programma Ignoto X su La7, Crepet ha evidenziato come l’uso della violenza non solo sia in aumento, ma venga in certi casi percepito come qualcosa da esibire: “C’è una componente di attrazione evidente. La violenza oggi viene percepita come qualcosa che dà visibilità, quasi come un segno distintivo. Eppure facciamo finta di non accorgercene.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ragazzo entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavereUn tragico episodio si è verificato presso una scuola di Odintsovo, vicino a Mosca, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso un bambino di 10 anni con un coltello.

Russia, 15enne entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavereUn tragico episodio si è verificato a Odintsovo, vicino a Mosca, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso un bambino di 10 anni con un coltello all’interno di una scuola.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

#GMG "DIAMO AVVIO ALLA GRANDE STAGIONE DEI DIRITTI!". ANNUNCIATE LE DATE DEL Liguria Pride VILLAGE 2026 E DELLA GRANDE PARATA CITTADINA..."NOI VOGLIAMO TUTTO!" Sono state annunciate le date del Village del Liguria Pride: da sa - facebook.com facebook