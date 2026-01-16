Crans-Montana l' Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile Parenti delle vittime a Chigi dopo l' incontro col Papa
A Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra le famiglie italiane delle vittime della tragedia di Crans-Montana e le autorità, incluso il Papa. L’Italia ha chiesto alla Commissione Europea di costituirsi parte civile, sottolineando il bisogno di giustizia e di un sostegno condiviso in un momento di grande dolore. Un confronto che evidenzia l’importanza di affrontare insieme le conseguenze di questa tragedia.
Un dolore condiviso e la ricerca di giustizia: così si è aperto a Palazzo Chigi l’incontro dedicato alle famiglie italiane delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Delineato il percorso per assicurare sostegno concreto ai familiari e garantire la rappresentanza degli interessi delle vittime, anche a livello europeo: il governo italiano ha infatti confermato la volontà di costituirsi parte civile, coinvolgendo anche la Commissione europea nel procedimento in Svizzera. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha informato che l’Avvocatura dello Stato «si sta attivando nella prospettiva che l’Italia si costituisca parte civile per la tragedia di Crans-Montana». 🔗 Leggi su Feedpress.me
