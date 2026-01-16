Crans-Montana l' Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile Parenti delle vittime a Chigi dopo l' incontro col Papa

A Palazzo Chigi si è svolto un incontro tra le famiglie italiane delle vittime della tragedia di Crans-Montana e le autorità, incluso il Papa. L’Italia ha chiesto alla Commissione Europea di costituirsi parte civile, sottolineando il bisogno di giustizia e di un sostegno condiviso in un momento di grande dolore. Un confronto che evidenzia l’importanza di affrontare insieme le conseguenze di questa tragedia.

Crans-Montana, Mantovano: L'Italia chiede alla Commissione Ue di essere parte civile - "L'Italia chiede che la Commissione europea si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera. ilgiornale.it

Crans-Montana, l’Italia chiama l’Europa come parte civile. Mantovano: “Qui interessi enormi, la Commissione Ue deve esserci” - Dopo l’incontro a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime, il governo spinge per un fronte comune europeo e chiede all’Ue di costituirsi parte civile ... affaritaliani.it

Dritto e rovescio. . Rita Dalla Chiesa a #drittoerovescio sul dramma della morte dei ragazzi nella strage di Crans-Montana. facebook

Crans-Montana, il Papa ai familiari delle vittime: "La fede può aiutare nei momenti più bui e dolorosi". #ANSA x.com

