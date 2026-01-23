Crans-Montana le immagini del Le Constellation dopo la rimozione dei teli

A Crans-Montana, le immagini del locale Le Constellation mostrano per la prima volta la struttura dopo la rimozione dei teli bianchi, offrendo una visuale chiara dell’edificio. Questo spazio è tristemente noto per la tragedia di Capodanno, in cui 40 giovani hanno perso la vita. La visibilità della struttura rappresenta un momento di riflessione e memoria, segnando un passaggio importante nel contesto locale e nei ricordi collettivi.

Per la prima volta da quando sono stati tolti i teli bianchi, è possibile vedere la struttura del locale Le Constellation, dov'è avvenuta la tragedia di Capodanno in cui 40 giovani hanno perso la vita. All'interno sono stati messi dei pannelli in legno per nascondere i danni dell'incendio, i cui effetti sono visibili anche sui vetri del locale.

