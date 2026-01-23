Crans-Montana Jacques Moretti scarcerato

Crans-Montana, Jacques Moretti è stato recentemente scarcerato. La località, nota per le sue montagne, le luci e la neve, ha vissuto un episodio drammatico che ha segnato profondamente la comunità. Un locale, simbolo di svago e incontri, si è trasformato in scena di una tragedia che ha scosso gli abitanti e attirato l’attenzione nazionale.

Una montagna che viveva di luci, musica e neve. Un locale diventato, in una sola notte, il simbolo di una delle tragedie più sconvolgenti degli ultimi anni. A Crans-Montana, in Svizzera, il nome del bar Le Constellation è ormai legato a un ricordo che fa ancora male. E ora c’è una nuova, delicatissima svolta. Al centro di questa storia c’è lui, Jacques Moretti, volto noto delle notti mondane del Vallese, imprenditore e patron di quel locale trasformato in una trappola di fuoco durante il Capodanno. Per mesi è rimasto dietro le sbarre mentre le famiglie delle vittime cercavano risposte e la magistratura scandagliava ogni dettaglio di quella notte.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Strage di Crans-Montana, scarcerato Jacques MorettiIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana coinvolto nell’incidente di Capodanno in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite.

Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti dopo il pagamento della cauzioneIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime e numerosi feriti.

Crans Montana, chi è Jacques Moretti: la scoperta gela tutti

Non ho parole per commentare la scarcerazione in Svizzera di Jacques Moretti. È un atto che rappresenta un vero oltraggio alla sensibilità delle famiglie che hanno perso i loro figli a Crans-Montana, che non tiene conto del lutto e del dolore profondo che que x.com

