crans montana scarcerato jacques moretti dopo il pagamento della cauzione

Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime e numerosi feriti. La decisione è stata presa dopo il pagamento della cauzione. Restano da chiarire le responsabilità in un episodio che ha profondamente colpito la comunità locale.

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragedia di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Moretti, indagato insieme alla moglie Jessica Maric per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo, ha lasciato il carcere dopo il pagamento di una cauzione di 200 mila franchi svizzeri, pari a circa 215 mila euro. La decisione del tribunale non comporta la piena libertà: all’imprenditore sono state infatti imposte misure cautelari, tra cui l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità, a garanzia della sua permanenza sul territorio elvetico durante il prosieguo dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Panorama.it

Giro di vite sui locali: controlli anti-incendio e capienza massima dopo il rogo di Crans-Montana x.com