Crans-Montana Jacques Moretti scarcerato | ha pagato la cauzione di 200 mila franchi

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver pagato una cauzione di 200 mila franchi. L’uomo, coinvolto nell’incidente di Capodanno in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite, è stato temporaneamente rilasciato in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

Roma, 23 gennaio 2026 – Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

