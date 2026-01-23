Jacques Moretti è libero Ha pagato una cauzione di 200 mila franchi

Jacques Moretti è stato recentemente scarcerato dal Tribunale delle misure coercitive di Sion, dopo aver versato una cauzione di 200 mila franchi. Questa decisione consente la sua libertà mentre prosegue il procedimento giudiziario. La cauzione rappresenta una misura temporanea che permette a Moretti di uscire dal carcere in attesa di ulteriori sviluppi del caso.

Pagando una cauzione di 200 mila franchi, Jacques Moretti ha ottenuto la scarcerazione dal Tribunale delle misure coercitive di Sion. Il proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Insieme a lui è indagata la moglie Jessica Maric. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata una cauzione di 200mila franchi, avrà ?l'obbligo di firmaIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver pagato una cauzione di 200.

Crans-Montana, amico di Jacques e Jessica Moretti avrebbe già pagato la cauzione da 400mila franchiA Crans-Montana, i coniugi Jacques e Jessica Moretti hanno versato una cauzione di 400mila franchi.

Crans Montana, Jacques Moretti è libero: pagata una cauzione di 200mila franchi, avrà l'obbligo di firmaJacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte ...

Crans-Montana, Moretti è libero. Ha pagato la cauzione di 200 mila franchiIl Tribunale delle misure coercitive di Sion per il proprietario del Constellation, a Crans-Montana, ha deciso di sottoporlo all'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità ...

L'interrogatorio di Jacques Moretti sulla strage del Constellation: "Non ho colpe, sulla sicurezza ho fatto tutto quello che dovevo fare" - facebook.com facebook

Jacques Moretti e la moglie su Crans-Montana: «Anche noi vittime». Lo scaricabarile davanti ai pm: «Sulla sicurezza era tutto ok dopo i controlli» x.com