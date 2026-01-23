Strage di Crans Montana | scarcerato Jacques Moretti ha pagato cauzione di 200mia franchi

Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, dopo aver versato una cauzione di 200.000 franchi. L'uomo è coinvolto nell'ambito dell'indagine sulla tragedia di Capodanno 2026, che ha provocato 40 decessi e numerosi feriti. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario in corso, senza influire sulla presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’uomo – assieme alla moglie Jessica Maric – è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L’uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. “Attualmente, solo i gestori risultano indagati. Tuttavia, il Ministero Pubblico si riserva il diritto di estendere l’istruttoria a chiunque altro possa avere una responsabilità penale”. Lo precisa, in una nota, la procuratrice generale del Cantone del Vallese Beatrice Pilloud, a proposito dell’indagine sulla strage del Constellation. Per ora – fa sapere la magistrata inquirente – si sono costituite circa 130 parti offese e civili, rappresentate da una cinquantina di avvocati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

A Crans-Montana, i coniugi Jacques e Jessica Moretti hanno versato una cauzione di 400mila franchi.

