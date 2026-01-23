Crans-Montana Jacques e Jessica Moretti gli unici indagati fino ad ora | ma potrebbero esserci sorprese

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti sono finora gli unici indagati nel caso, ma l’indagine potrebbe coinvolgere altri soggetti con responsabilità penale. Il pubblico ministero sta valutando se estendere l’istruttoria. Nel frattempo, due giovani ricoverati a Milano sono stati dimessi. La situazione rimane sotto osservazione, con eventuali sviluppi ancora possibili.

L'inchiesta sulla tragedia del Constellation di Crans-Montana potrebbe arricchirsi di nuovi dettagli. Al momento gli unici indagati ufficiali risultano i proprietari e gestori del locale, Jacques e Jessica Moretti. A precisarlo è stata la procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud. Le accuse sono di omicidio, lesioni e incendio colposi. Lo stato delle indagini sulla strage di Crans-Montana L'interrogatorio di Jessica Moretti Dimessi i due ragazzi ricoverati al Niguarda di Milano Lo stato delle indagini sulla strage di Crans-Montana Anche se allo stato attuale solo i Moretti risultano indagati, la procuratrice svizzera ha riferito che il pm "si riserva il diritto di estendere l'istruttoria a chiunque altro possa avere una responsabilità penale".

Strage Crans-Montana, i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti indagati per omicidio colposoSono state avviate indagini penali nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, proprietari francesi del locale di Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno.

Crans-Montana, indagati Jessica e Jacques Moretti. L’amico: “Quella sera hanno detto: è una catastrofe”L’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana prosegue con nuove indagini sui gestori del locale Le Constellation, Jacques Moretti e Jessica Maric, indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo.

Crans-Montana, la schiuma (infiammabile) «non era pericolosa» per l'avvocato di Jacques Moretti. La fuga di Jessica e il finanziamento: cosa non tornaLa schiuma fono assorbente che è stata all'origine del rogo del Constellation, a Crans-Montana, «era ben visibile durante ... msn.com

Crans-Montana, nuovo interrogatorio fiume per Jacques Moretti e la moglie Jessica: cosa filtra dalla ProcuraNuovo interrogatorio per Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale di Crans-Montana teatro della tragedia costata la vita a 40 persone ... virgilio.it

