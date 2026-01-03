Crans-Montana indagati Jessica e Jacques Moretti L’amico | Quella sera hanno detto | è una catastrofe

L’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana prosegue con nuove indagini sui gestori del locale Le Constellation, Jacques Moretti e Jessica Maric, indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo. L’inchiesta si concentra sulle cause dell’incendio e sulla responsabilità degli imputati, mentre testimoni e vicini forniscono ulteriori dettagli sulla serata. La fase attuale potrebbe chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità legate all’incidente.

L'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana entra in una fase decisiva. I gestori del locale Le Constellation, Jacques Moretti e Jessica Maric, risultano formalmente indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo. Al momento, nei loro confronti non sono state adottate misure di detenzione preventiva, ma la posizione resta al centro dell'attenzione degli inquirenti del Canton Vallese. La tragedia si è consumata nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Un incendio improvviso ha devastato il locale, provocando almeno 40 morti e 121 feriti, molti dei quali giovanissimi.

