Strage Crans-Montana i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti indagati per omicidio colposo

Sono state avviate indagini penali nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, proprietari francesi del locale di Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno. L'inchiesta mira a chiarire le responsabilità legate all’incidente che ha causato vittime e feriti. Le autorità stanno approfondendo le circostanze e le eventuali negligenze in relazione all’evento, per fare luce su quanto accaduto.

È stata aperta un'indagine penale contro i due proprietari francesi del locale di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno. Lo riferiscono le autorità svizzere. Le accuse: omicidio colposo, lesioni e incendio per negligenza «Sono accusati di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza», hanno spiegato la polizia e i pm.

Morti, feriti e dispersi italiani, le ultime notizie sulla strage di Crans-Montana. Tajani: “Identificati 6 cadaveri. Non sono connazionali”. I proprietari del Le ... - Le famiglie sospese fra angoscia e speranza, la 15enne Sofia trasferita al Niguarda di Milano: è la paziente più grave. quotidiano.net

Strage Crans-Montana, indagati i proprietari del locale: di cosa sono accusati Jacques Moretti e Jessica Maric - Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale in cui è avvenuta la strage di Capodanno, sono indagati per omicidio colposo, lesioni corporali e incendio ... virgilio.it

Attacco a Caracas e strage di Crans-Montana: arriva la decisione di Mediaset - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

