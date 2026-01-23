Elsa Rubino si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni a Crans Montana. A parlare è il papà, che ha condiviso le prime parole della figlia e il sollievo della famiglia in questo delicato momento. La notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero di Elsa, suscitando speranza e attenzione tra chi ha seguito la vicenda.

Dopo 22 giorni, Elsa Rubino si è svegliata dal coma. Ecco le prime parole del papà della 15enne, sopravvissuta al rogo di Crans Montana. A distanza di tre settimane dalla tragedia di Crans Montana, in queste ore è arrivata una notizia positiva, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Elsa Rubino, studentessa 15enne di Biella, sopravvissuta al rogo scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation, si è risvegliata dal coma dopo ben 22 giorni. La ragazza, a seguito dell’incidente, ha riportato ustioni su circa il 60% del corpo e attualmente è ricoverata in Svizzera in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma dopo 22 giorni: le parole del papà

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: “Una grande emozione”Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni rimasta coinvolta nell’incendio di Crans Montana, si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni di convalescenza a Zurigo.

Strage di Crans, Elsa si sveglia dal coma dopo 22 giorniElsa si risveglia dal coma dopo 22 giorni a seguito della strage di Crans-Montana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il rogo di Crans-Montana, Elsa Rubino Elsa si sveglia dal coma dopo 22 giorni; Crans Montana, Elsa si è risvegliata. Il papà: Un’emozione grande, ma la battaglia continua; Elsa Rubino, come sta l'unica italiana del rogo di Crans-Montana ancora ricoverata in Svizzera. Non è trasportabile; Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: Ci ha riconosciuto. La 15enne resta in condizioni critiche.

Crans-Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma dopo 22 giorni: Una grande emozioneStrage di Crans-Montana, Elsa Rubino: risveglio dal coma dopo il rogo di Capodanno e primi segnali di speranza per i giovani sopravvissuti. notizie.it

Crans-Montana, Elsa Rubino ha riconosciuto i genitori. Il padre: «Emozione immensa. Ma la battaglia è appena iniziata»La ragazza è sveglia dopo 22 giorni di coma farmacologico. Ha ustioni su oltre il 60% del corpo. «Sarà un percorso molto difficile e lungo di cui lei è sempre più consapevole» ... vanityfair.it

Crans Montana, la studentessa Elsa Rubino si sveglia dal coma. I genitori: «Ci ha riconosciuti» - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano x.com