Strage di Crans Montana Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo Il papà | Una grande emozione

Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni rimasta coinvolta nell’incendio di Crans Montana, si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni di convalescenza a Zurigo. La famiglia esprime grande emozione per questo importante passo verso il recupero. Restano da attendere ulteriori progressi, ma l’avvenimento rappresenta un momento di speranza e sollievo in una situazione complessa.

Si è risvegliata dal coma dopo 22 giorni Elsa Rubino, la 15enne ricoverata a Zurigo dopo il rogo di Crans Montana. La ragazzina ha riconosciuto i genitori. Il papà: "È stata una grande emozione".🔗 Leggi su Fanpage.it

Strage di Crans Montana: si sveglia dal coma la 15enne Elsa Rubino. Il padre: “Ci ha riconosciuto”Elsa Rubino, la 15enne coinvolta nella tragedia di Crans-Montana, si è risvegliata dal coma presso l’ospedale di Zurigo.

Crans-Montana, Elsa Rubino si risveglia e riconosce i genitori. Il padre: “Grande emozione”Elsa Rubino, 15 anni di Biella, si è risvegliata dopo l’incidente di Crans-Montana, riconoscendo i genitori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Crans-Montana, incendio al locale: cosa è successo e sviluppi; La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; Jessica Moretti in procura: Non sono scappata dal Constellation - Aggiornamento del 21 Gennaio delle ore 21:43.

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: Una grande emozioneSi è risvegliata dal coma dopo 22 giorni Elsa Rubino, la 15enne ricoverata a Zurigo dopo il rogo di Crans Montana ... fanpage.it

Strage Crans Montana, le telecamere di Le Constellation spente 3 minuti prima del rogoLeggi su Sky TG24 l'articolo Strage Crans Montana, le telecamere di Le Constellation spente 3 minuti prima del rogo ... tg24.sky.it

La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano. - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. Dopo il lungo interrogatorio, i coniugi Moretti potrebbero essere presto riconvocati in procura. Intanto migliorano le condizioni di alcuni dei feriti ricoverati al Niguarda di Milano x.com