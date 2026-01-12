Strage di Crans-Montana Bertolaso sui feriti al Niguarda | Seguiamo i ragazzi come fossero nostri figli Non siamo pessimisti per nessuno di loro ma la lotta è estremamente dura e complicata
Dopo la tragedia di Crans-Montana, il responsabile del welfare Bertolaso ha commentato la situazione dei feriti, tra cui il 16enne Leonardo Bove trasferito a Milano. L’assessore ha sottolineato la complessità del contesto e l’impegno nel seguire personalmente i giovani coinvolti, evidenziando la durezza della lotta che devono affrontare senza però perdere di vista la speranza.
Il 16enne Leonardo Bove è l'ultimo dei feriti trasportati da Zurigo a Milano. L'assessore regionale al Welfare: «Anche per chi ne ha viste di tutti i colori come me, la situazione è molto difficile, complicata e coinvolgente». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
