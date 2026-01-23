Crans-Montana Bertolaso | Ci vorrà tempo perché tutti siano fuori pericolo

Crans-Montana, Bertolaso ha dichiarato che occorrerà ancora del tempo prima che tutti i ragazzi coinvolti siano considerati fuori pericolo. La priorità rimane la sicurezza e il trattamento adeguato per ciascuno, ma è evidente che i tempi di recupero saranno prolungati. La situazione richiede pazienza e attenzione costante, con l’obiettivo di garantire il benessere di tutti i soggetti interessati.

“Confido che presto si possano dichiarare tutti i nostri ragazzi fuori pericolo ma ci vorrà ancora tempo, per alcuni ancora parecchio tempo”. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando dei pazienti coinvolti nell’ incendio di Capodanno a Crans-Montana e ricoverati all’ ospedale Niguarda di Milano. “Oltre i due ragazzi che verranno dimessi oggi, per gli altri la situazione è stabile. Ne abbiamo tre in particolare qui a Niguarda che sono ancora in rianimazione, sono sicuramente ancora molto gravi. Però si stanno portando avanti le medicazioni e i controlli – ha detto Bertolaso -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La 29enne si trovava al Constellation di Crans-Montana quel maledetto Capodanno. Fuori pericolo, per lei il recupero sarà ancora lungo. - facebook.com facebook

Crans-Montana. Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, è tra le sopravvissute più gravi: ustioni sul 60% del corpo. Dopo 22 giorni in coma ha riconosciuto i genitori. «Un’emozione immensa, ma la lotta è appena iniziata», ha detto il papà. Forza Elsa x.com