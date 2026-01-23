Crans Montana Jacques Moretti è libero | un amico ha pagatato la cauzione di 200mila franchi Le motivazioni

Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion. La decisione è stata possibile grazie al pagamento di una cauzione di 200.000 franchi, confermando la sua temporanea scarcerazione. Le motivazioni ufficiali non sono state rese note, ma l’attenzione rimane alta sulla vicenda legata ai tragici eventi di Capodanno, che hanno causato la morte di 40 persone.

Jacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Perché è stato scarcerato? La decisione del Tribunale delle misure coercitive di scarcerare Moretti è stata presa «a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato» la cauzione di 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Risarcimenti rapidi per le vittime: lo chiede l'ex ministro di giustizia austriaco, facendo parallelismi tra la tragedia di Crans-Montana e l'incendio di una funicolare che nel 2000 in Austria causò 155 decessi. - facebook.com facebook

Strage #CransMontana, Chiara e Achille non sono morti per le ustioni: “Sbagliato non fare autopsie in Svizzera” x.com