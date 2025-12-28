Vigilanza privata e servizi di sicurezza in sciopero Vogliamo un contratto di lavoro unico

In Toscana, il settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza ha indetto uno sciopero regionale, coinvolgendo guardie giurate e addetti ai servizi di sicurezza. L’astensione dal lavoro, prevista per l’intera giornata, mira a richiedere un contratto di lavoro uniforme. Esclusi i servizi sanitari e aeroportuali, i lavoratori manifestano così le proprie istanze per condizioni più eque e uniformi all’interno del settore.

Sciopero regionale della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza in Toscana. A incrociare le braccia saranno guardie giurate e addetti ai servizi di sicurezza, a esclusione delle guardie particolari giurate impiegate in ambito sanitario e aeroportuale, e lo faranno per l'intera giornata di.

