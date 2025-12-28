Nuovi servizi alla città Open Day all’Esplanade per conoscere le offerte

Una giornata di incontro, scoperta e condivisione. Sarà questo il senso dell’Open Day che organizza l’Hotel Esplanade sabato 18 gennaio dalle 11 alle 19, un evento gratuito aperto a tutti. L’Open Day nasce con l’obiettivo di aprire le porte dell’hotel alla città, offrendo un’occasione unica per scoprire da vicino i servizi e gli spazi dell’Hotel Esplanade: dalla SPA privata e rigenerante, alla palestra, dall’area massaggi alla Sala Meeting, fino al ristorante Puccini20. L’iniziativa si arricchisce di un importante valore culturale grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia, che sarà presente con i propri volontari per accogliere gli ospiti e accompagnarli in un percorso di scoperta, raccontando la storia dell’Hotel Esplanade e il suo profondo legame con la città di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

