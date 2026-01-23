Così i Gesuiti di via Astalli a loro insaputa hanno affittato la sede ai neonazisti

Recentemente si è scoperto che i Gesuiti di via Astalli hanno affittato involontariamente la loro sede ai neonazisti. Questo episodio evidenzia come l’estrema destra italiana abbia radici più profonde e complesse, coinvolgendo rapporti politici, legami di vicinanza e sostegno tra movimenti di estrema destra come Casaggì e Lealtà Azione e alcuni rappresentanti istituzionali. Una realtà da analizzare con attenzione e senza semplificazioni.

L’estrema destra italiana non ha solo il volto dei militanti. Ce n’è uno più complesso, da decifrare, fatto di rapporti politici, di vicinanza e di sostegno, che lega movimenti come Casaggì e Lealtà Azione ad alcuni rappresentanti istituzionali. Provando a ricostruire i rapporti abbiamo scoperto.🔗 Leggi su Today.it

Rinunciano all’esame a loro insaputa. Così gli ospedali raggirano i pazientiIn alcuni casi, i pazienti si trovano a perdere l’opportunità di sostenere gli esami di cui hanno bisogno, spesso senza rendersene conto.

Multe e ingiunzioni mai consegnate e avvisi attaccati con lo scotch: così i residenti di Muggiano sono diventati morosi a loro insaputaI residenti di Muggiano si sono ritrovati morosi senza saperlo, a causa di multe e ingiunzioni mai consegnate e avvisi attaccati con lo scotch.

Paraguay, dai villaggi delle reducciones all’agroecologia di oggi. I gesuiti e quell’idea di sviluppo umano integrale che attraversa i secoli (Chiara Lonardo)In Paraguay, nella regione di Misiones, i gesuiti sono tornati a lavorare fianco a fianco con le comunità rurali. Lo fanno accompagnando famiglie contadine e apicoltori in un percorso che parla di agr ... farodiroma.it

Esperienze di vita a Via degli Astalli, a Roma, dove dietro il portone verde donne che fuggono dalla violenza, dalla povertà, dall’invisibilità trovano ascolto, cura, possibilità di futuro. Perché la povertà non è solo mancanza di soldi, ma di diritti, reti, possibilità. E - facebook.com facebook