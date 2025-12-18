I residenti di Muggiano si sono ritrovati morosi senza saperlo, a causa di multe e ingiunzioni mai consegnate e avvisi attaccati con lo scotch. Un esposto di 68 abitanti, inviato alle autorità locali, denuncia questa situazione che ha causato loro notevoli disagi e confusione. La vicenda mette in luce problemi di comunicazione e gestione che coinvolgono il quartiere, sollevando importanti questioni sulla tutela dei diritti dei cittadini.

© Ilgiorno.it - Multe e ingiunzioni mai consegnate e avvisi attaccati con lo scotch: così i residenti di Muggiano sono diventati morosi a loro insaputa

Milano – L’esposto è firmato da 68 persone, tutte residenti nel quartiere di Muggiano. Ed è stato inviato sia al comando della polizia locale sia al Comune, in particolare all’assessorato di Gaia Romani, quello ai Servizi Civici e Generali. Vi si denunciano le modalità con le quali (non) vengono consegnate ai condòmini del quartiere le multe stradali e le ingiunzioni di pagamento ad esse relative. Secondo quanto scritto e documentato fotograficamente dai firmatari dell’esposto, gli operatori della società alla quale Palazzo Marino ha affidato il servizio di recapito di raccomandate e atti giudiziari avrebbe intrapreso la prassi di lasciare gli avvisi di deposito della corrispondenza nelle case comunali anziché citofonare preventivamente al destinatario per verificare se sia in casa e se possa ritirarla sul posto, al momento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Raccolta rifiuti ad Antignano-Banditella, i residenti chiedono (nuovamente) l'intervento di sindaco e assessora: "Così non funziona"

Leggi anche: Il figlio prende oltre 2mila euro di multe in motorino per un nuovo autovelox: "Ha sbagliato ma così è una rapina"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Multe non pagate. Al via ingiunzioni per 500mila euro - Pietrasanta (Lucca), 10 giugno 2025 – Era il luglio 2020, in piena emergenza Covid, quando diverse centinaia di automobilisti finirono nei verbali della polizia municipale o nell’hard disk ... lanazione.it

Duemila multe non pagate. Partono le ingiunzioni. Va recuperato un milione - In ballo ci sono le violazioni al Codice della strada ma anche gli autovelox. lanazione.it

Savona, sono sedicimila gli avvisi di riscossione per multe da autovelox - È questo il numero delle raccomandate che i savonesi si sono visti recapitare a casa da “LaBconsulenze”, la società di Catanzaro che gestisce per la Provincia di Savona il ... ilsecoloxix.it

Pagani, proteste per multe non regolarmente notificate

Da circa un mese, numerosi cittadini di Marsala stanno ricevendo avvisi di pagamento per multe già passate a ruolo, spesso con interessi di mora, senza aver mai ricevuto precedentemente alcun avviso o, in alcuni casi, nonostante avessero già provveduto al - facebook.com facebook