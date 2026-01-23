Cos' è Dossier e come inviare segnalazioni

Dossier è il team di giornalismo investigativo del gruppo Citynews, attivo dal giugno 2022. La sua missione è fornire ogni giorno approfondimenti e inchieste su tematiche di interesse locale, contribuendo a un'informazione accurata e tempestiva. Per inviare segnalazioni o segnalare problematiche, è possibile contattare Dossier tramite i canali ufficiali indicati sul sito, garantendo un lavoro di approfondimento e trasparenza.

Dossier è il team di giornalismo investigativo del gruppo Citynews. Nasce a giugno 2022, con l’intento di offrire almeno un’inchiesta o un approfondimento al giorno su temi d’interesse locale. A Milano c'è una squadra di quattro giornalisti, coadiuvata da diversi collaboratori e dalla redazione.🔗 Leggi su Milanotoday.it Cos'è Dossier e come inviare segnalazioniDossier, il team di giornalismo investigativo di Citynews, è stato fondato a giugno 2022 con l’obiettivo di fornire approfondimenti quotidiani su temi di interesse locale. Leggi anche: Arrivano i falchi per liberare il centro abitato dai piccioni: come inviare le segnalazioni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Debt Collectors must say this by law (Mini Miranda explained) Argomenti discussi: Cos'è Dossier e come inviare segnalazioni; Cos'è Dossier e come inviare segnalazioni; Su ilPiacenza nasce Dossier: l'approfondimento delle notizie si affianca alle news quotidiane; Italia-Germania: Urso incontra Wildberger. Focus su principali dossier digitali europei, IA e infrastrutture strategiche. Board of Peace di Trump. Cos’è, chi c’è e perché conta anche oltre il dossier GazaIl Board of Peace è stato presentato ufficialmente a Davos da Donald Trump come un nuovo foro politico internazionale, promosso dagli Stati Uniti e presieduto dallo stesso presidente americano, con l’ ... formiche.net Cos’è lo strumento anti-coercizione e come funzionerebbeL'Ue potrebbe usare il bazooka, lo strumento anticoercizione contro le minacce di Trump per ottenere la Groenlandia. Cos'è e come funziona ... policymakermag.it Gestire i pazienti non è mai stato così semplice. Con il PHR di TeleMedware, le strutture sanitarie possono: Visualizzare l’intero dossier clinico del paziente Monitorare l’andamento nel tempo Ricevere e inviare dati in tempo reale Ottimizzare facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.