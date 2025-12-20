Arrivano i falchi per liberare il centro abitato dai piccioni | come inviare le segnalazioni
SAN PIETRO VERNOTICO – I falchi contro i piccioni. Il Comune di San Pietro Vernotico, finalmente, interviene sul degrado urbano e i rischi sanitari causati dalla massiccia presenza di volatili nel centro cittadino. Con la determinazione n. 244 del 16 dicembre scorso, l'Amministrazione ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
