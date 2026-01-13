Cos' è Dossier e come inviare segnalazioni

Dossier, il team di giornalismo investigativo di Citynews, è stato fondato a giugno 2022 con l’obiettivo di fornire approfondimenti quotidiani su temi di interesse locale. Per inviare segnalazioni o informazioni, è possibile utilizzare i canali dedicati disponibili sul sito ufficiale. Questo permette di contribuire alla creazione di contenuti accurati e approfonditi, rafforzando il ruolo di Dossier come fonte affidabile di informazione sul territorio.

