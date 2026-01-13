Cos' è Dossier e come inviare segnalazioni
Dossier, il team di giornalismo investigativo di Citynews, è stato fondato a giugno 2022 con l’obiettivo di fornire approfondimenti quotidiani su temi di interesse locale. Per inviare segnalazioni o informazioni, è possibile utilizzare i canali dedicati disponibili sul sito ufficiale. Questo permette di contribuire alla creazione di contenuti accurati e approfonditi, rafforzando il ruolo di Dossier come fonte affidabile di informazione sul territorio.
Dossier è il team di giornalismo investigativo del gruppo Citynews. Nasce a giugno 2022, con l’intento di offrire almeno un’inchiesta o un approfondimento al giorno su temi d’interesse locale. Dopo Milano, Roma, Palermo, Brescia e Agrigento, Dossier arriva anche a PerugiaToday, con il lavoro dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Arrivano i falchi per liberare il centro abitato dai piccioni: come inviare le segnalazioni
Leggi anche: Netflix in crash mondiale per Stranger Things 5: 14.000 segnalazioni e 5 minuti di panico, ecco cos’è successo
Procedura di registrazione aziendale - Parte 2 | Come risolvere le obiezioni SECP | Di Asif Nadeem
Fiesole con il suo dossier "Dialoghi tra terra e cielo" è su Capitali della Cultura. Cogliamo l'occasione per inviare i nostri più sinceri auguri a tutte le città candidate al fine di valorizzare il patrimonio culturale e la crescita delle nostre comunità! La Capitale italian - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.