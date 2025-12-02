Coppa Italia Juventus-Udinese 2-0 Bianconeri ai quarti | gol e highlights
La Juventus si riprende la scena e lo fa con l’autorità delle grandi sere. All’Allianz Stadium l’Udinese regge solo in apparenza: il 2-0 finale, firmato dall’autorete di Palma e dal rigore di Locatelli, fotografa una gara condotta con mano sicura dai bianconeri, padroni del gioco per larghi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
