La Juventus Women non sbaglia e archivia la pratica Cesena con un roboante 7-1, conquistando con autorità l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Women. Al “Manuzzi” va in scena una gara a senso unico, indirizzata sin dalle prime battute e gestita con qualità, ritmo e profondità da una. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Coppa Italia, Cesena-Juventus 1-7. Goleada bianconera: gol e highlights

