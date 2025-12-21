Coppa Italia Cesena-Juventus 1-7 Goleada bianconera | gol e highlights
La Juventus Women non sbaglia e archivia la pratica Cesena con un roboante 7-1, conquistando con autorità l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia Women. Al “Manuzzi” va in scena una gara a senso unico, indirizzata sin dalle prime battute e gestita con qualità, ritmo e profondità da una. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0. Bianconeri ai quarti: gol e highlights
Leggi anche: Serie A Women, Juventus-Napoli 2-1. Rimonta bianconera: gol e highlights
Un altro grande palcoscenico per gli ottavi di finale di domenica 21: Cesena-Juventus si giocherà al ‘Manuzzi’; Coppa Italia Women | Dove vedere Cesena-Juventus; Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile; Juventus Women, debutto in Coppa Italia a Cesena: orario, probabili formazioni e dove vederla.
Juve Women, Cesena travolto in Coppa Italia. La Next Gen pareggia a Bra - Domenica a tinte bianconere: ultima del girone d'andata nel girone B di Serie C, esordio stagionale in Coppa Italia per la squadra di Canzi ... tuttosport.com
Coppa Italia Women, i risultati degli ottavi: Juventus esagerata, nessuna sorpresa - Nella giornata di oggi è stato completato il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia Women, iniziato ieri con il passaggio del turno. tuttomercatoweb.com
Juventus Women travolgente a Cesena: 7-1 e quarti di Coppa Italia conquistati - Dopo appena sette minuti arriva il vantaggio: fallo su Cascarino in area e rigore trasformato con freddezza da Cambiaghi. quotidianopiemontese.it
Vinciamo e ci qualifichiamo ai quarti di finale di Coppa Italia Viens Pandini Giugliano #ASRoma - facebook.com facebook
La #Supercoppa se la giocheranno i vincitori di Scudetto e Coppa Italia. La finale sportivamente più giusta in barba a chi tifava per il derby milanese. @Bolognafc1909 subito sotto, trova il pari con merito e resiste a @Inter. Il rigore di #Immobile sancisce #Bolo x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.