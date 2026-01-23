In occasione della Coppa del Mondo FIFA, è stata inaugurata una targa nel palazzo di via Alessandro Volta 7, a Milano, dove lo scultore Silvio Gazzaniga ha realizzato il celebre trofeo. Un omaggio all’artista e alla storica creazione, simbolo universale del calcio, che testimonia l’importanza della città nel suo sviluppo. La targa ricorda il legame tra Milano e un’icona sportiva riconosciuta a livello mondiale.

Milano, 23 gennaio 2026 – Un trofeo che è diventato un’icona. Riconoscibile, stiloso ed essenziale. La Coppa del Mondo Fifa ha natali milanesi e casa in via Alessandro Volta al civico 7. È qui che lo scultore Silvio Gazzaniga, morto nel 2016, aveva il suo studio. Ed è qui che nel 1971, disegnò e modellò il celebre trofeo destinato a diventare un’icona mondiale. Proprio per testimoniare questa origine, si è tenuta oggi, venerdì 23 gennaio, la cerimonia di inaugurazione della targa commemorativa affissa al civico 7, alla presenza dell’assessore comunale allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Martina Riva e del presidente del Municipio 1 di Milano Mattia Abdu Ismahil, intervenuti per i saluti istituzionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La coppa del mondo Fifa è nata a Milano e ora una targa lo ricordaA Milano, in via Alessandro Volta 7, nel 1971, lo scultore Silvio Gazzaniga creò il celebre trofeo della Coppa del Mondo FIFA.

Coppa del Mondo Fifa, tributo allo scultore Silvio Gazzaniga: una targa nel palazzo che ospitò il suo studioLa cerimonia di inaugurazione alla presenza dei figli, Gabriella e Giorgio: Questo riconoscimento ci ricorda che le radici di Milano sono solide. Il trofeo debuttò nel 1974, nell’edizione disputata ... ilgiorno.it

La Coppa del Mondo Fifa è nata a Milano: una targa presso lo studio dello scultore Silvio GazzanigaMilano, 23/01/2026. La Coppa del Mondo Fifa è nata a Milano e ha un indirizzo preciso: via Alessandro Volta 7. È infatti qui che lo scultore Silvio Gazzaniga aveva il suo studio e dove, nel 1971, dise ... mentelocale.it

