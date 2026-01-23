La coppa del mondo Fifa è nata a Milano e ora una targa lo ricorda

A Milano, in via Alessandro Volta 7, nel 1971, lo scultore Silvio Gazzaniga creò il celebre trofeo della Coppa del Mondo FIFA. Per ricordare questa importante nascita, è stata recentemente apposta una targa nel luogo che ha dato i natali al prestigioso trofeo, simbolo di successo e competizione mondiale nel calcio.

La coppa del mondo Fifa è nata a Milano. Più precisamente in via Alessandro Volta, al civico 7. È proprio qui che lo scultore Silvio Gazzaniga, nel 1971, disegno e modellò il celebre trofeo. Per testimoniare la nascita del trofeo oggi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della targa.

La FIFA introduce un livello di prezzo dei biglietti per la Coppa del Mondo “più conveniente” a seguito della reazione negativaLa FIFA ha annunciato l’introduzione di un nuovo livello di prezzo per i biglietti della Coppa del Mondo 2026, in risposta alle critiche e alle preoccupazioni riguardo ai costi.

