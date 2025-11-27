Mondiale Russia i Medvedi pronti a lanciare una Coppa del Mondo alternativa per le nazionali escluse | il progetto che sfida la FIFA!

Mondiale Russia, Mosca prepara un torneo parallelo per le squadre non qualificate con forte componente politica: ecco chi sono gli invitati! La Russia sta preparando una risposta clamorosa al Mondiale 2026, che si disputerà in Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo le indiscrezioni riportate da World Soccer Talk e dall’emittente cilena ADN Radio, Mosca starebbe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale Russia, i Medvedi pronti a lanciare una Coppa del Mondo alternativa per le nazionali escluse: il progetto che sfida la FIFA!

