Controllo del gruppo Amadori | il Tribunale di Bologna accoglie le istanze delle sorelle
Il Tribunale di Bologna ha accolto le istanze delle sorelle Loretta e Patrizia Amadori, riaprendo il contenzioso riguardante il controllo del gruppo Amadori. La sentenza rappresenta un passo importante nel più ampio contesto di questioni familiari e societarie legate alla gestione dell’azienda cesenate. La decisione evidenzia l’importanza di un quadro legale chiaro e trasparente in ambito di controllo societario all’interno di famiglie imprenditoriali.
AGI - Una sentenza del Tribunale di Bologna riapre il delicato contenzioso familiare sul controllo del gruppo cesenate Amadori e segna un punto a favore delle sorelle Loretta e Patrizia Amadori. I giudici hanno stabilito che le due devono tornare a essere azioniste dirette della società controllante del colosso avicolo romagnolo. Al centro della pronuncia c'è la Finama Holding, la società che detiene il 77% di Amadori Spa e che, secondo il tribunale, sarebbe stata utilizzata come struttura intermedia tra la holding di famiglia e il gruppo industriale, alterando gli equilibri proprietari. 🔗 Leggi su Agi.it
La querelle in famiglia per il controllo di Amadori, il tribunale dà ragione alle sorelle. Francesco Spa fa ricorso in AppelloIl tribunale di Bologna ha deciso a favore delle sorelle Loretta e Patrizia Amadori nel contenzioso familiare sul controllo del gruppo omonimo, stabilendo che devono tornare azioniste dirette.
Cesena. Amadori, le sorelle tornano nella stanza dei bottoniPatrizia e Loretta Amadori rientrano nella stanza dei bottoni. Il tribunale di Bologna - come riporta il Corriere della Sera - ha stabilito che le ... corriereromagna.it
