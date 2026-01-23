La querelle in famiglia per il controllo di Amadori il tribunale dà ragione alle sorelle Francesco Spa fa ricorso in Appello

Il tribunale di Bologna ha deciso a favore delle sorelle Loretta e Patrizia Amadori nel contenzioso familiare sul controllo del gruppo omonimo, stabilendo che devono tornare azioniste dirette. La decisione rappresenta un passaggio importante nella disputa giudiziaria, alla quale ha fatto seguito il ricorso in appello di Francesco Spa. La vicenda riguarda la gestione e la proprietà dell’azienda avicola di famiglia, con implicazioni per il futuro del gruppo.

C'è una importante novità giudiziaria che riguarda il contenzioso in famiglia sul controllo del gruppo Amadori, le sorelle Loretta e Patrizia Amadori incassano la sentenza favorevole del tribunale di Bologna, "devono tornare azioniste dirette della controllante dell'omonima azienda avicola".

