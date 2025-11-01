Sala slot senza regole bloccata con le macchinette in funzione fuori orario

Ancora una sala slot fermata, per dieci giorni, con un'ordinanza del questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, informato dell'esito dei controlli che la polizia aveva fatto nell'attività, a conduzione cinese, in via Calnova a San Donà di Piave alcuni giorni fa. La squadra mobile lagunare e gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

