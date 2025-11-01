Sala slot senza regole bloccata con le macchinette in funzione fuori orario

Veneziatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una sala slot fermata, per dieci giorni, con un'ordinanza del questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, informato dell'esito dei controlli che la polizia aveva fatto nell'attività, a conduzione cinese, in via Calnova a San Donà di Piave alcuni giorni fa. La squadra mobile lagunare e gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

