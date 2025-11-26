Carabinieri unità cinofila e Asl | maxi controlli a Trecate

Maxi controlli in città. Diverse forze dell'ordine sono state impiegate questa mattina, mercoledì 26 novembre, a Trecate in alcune zone sensibili.Si è trattato di un servizio coordinato di controllo del territorio, cui hanno preso parte i carabinieri, unità cinofile della polizia locale di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi il sindaco di Polesine Zibello Massimo Spigaroli ha ricordato solennemente le vittime di Nassiriya. Nell'attentato terroristico, avvenuto il 12 novembre 2003 alla “Base Maestrale”, sede della Multinational Specialized Unit (MSU) dei Carabinieri a Nassirya - facebook.com Vai su Facebook

I Carabinieri hanno sequestrato l'area dove è avvenuto il crollo della Torre dei Conti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, oltre che per il reato di lesioni colpose, anche per disastro colposo. Vai su X

Carabinieri cinofili: controlli a tappeto contro la droga - E’ accaduto anche ieri, con i carabinieri che sono entrati al Miralfiore dove da giorni stazionano cartelli con il divieto di accesso ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Carabinieri e Asl, sinergia per la prevenzione - È quella che è nata ufficialmente grazie ad un incontro che si è svolto ieri nella sede del ... Da lanazione.it

Esche avvelenate in città, i carabinieri forestale in campo con l'unità cinofila - È di pochi giorni fa la notizia che al parco di Porta D’Arce, a Rieti, è stato rinvenuto un boccone avvelenato. Come scrive ilmessaggero.it