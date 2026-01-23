Contratto fermo mobilitazione dei farmacisti in Prato verso il tavolo nazionale

Domani, Prato della Valle ospiterà una mobilitazione dei farmacisti di Prato, che si riuniranno per evidenziare le proprie istanze. Il sit-in si svolgerà nel pomeriggio e rappresenta una forma di protesta contro il contratto fermo. L'iniziativa mira a richiamare l’attenzione sul ruolo dei farmacisti e sulla necessità di avviare un tavolo di confronto a livello nazionale.

I farmacisti scendono in piazza. Domani pomeriggio Prato della Valle diventerà il punto di incontro tra farmacisti e cittadini. Dalle 15, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil TuCS di Padova accompagneranno decine di professionisti in un’iniziativa pubblica di informazione sul rinnovo del Contratto Nazionale e sulle trasformazioni che stanno attraversando il settore. Un volantinaggio pensato per spiegare alla città le condizioni di lavoro dietro il banco, in una fase delicata della trattativa con Federfarma, che riprenderà il 4 febbraio dopo mesi di stallo. Secondo i sindacati, negli ultimi anni la professione ha subito un cambiamento profondo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

