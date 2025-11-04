I farmacisti pronti allo sciopero mobilitazione davanti alla Prefettura | contratto nazionale scaduto dal 2024
Incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro di giovedì, 6 novembre, dopo la mobilitazione dello scorso primo luglio, i circa 60 mila dipendenti delle farmacie private in tutta Italia, a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024.Lo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
A Rimini 500 farmacisti in sciopero. I sindacati: “Federfarma riconosca il valore reale della professione” - I farmacisti di tutta Italia incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro di giovedì 6 novembre, dopo la mobilitazione dello scorso primo luglio, i ... chiamamicitta.it scrive
Farmacisti verso lo sciopero: stipendi fermi e contratti in stallo - Il 6 novembre 2025 i farmacisti delle farmacie private scioperano: in gioco aumenti salariali, tutele e riconoscimento del ruolo sanitario. Da finanza.com
Rinnovo contratto farmacisti: proclamato sciopero per il 6 novembre. Astensione di 24 ore - Proclamato sciopero nazionale di un intero turno di lavoro dei farmacisti delle farmacie private per il 6 novembre. Riporta farmacista33.it