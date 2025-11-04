Nuovo sciopero e presidio dei farmacisti per il contratto | Federfarma torni al tavolo di trattativa coi sindacati

Cesenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la mobilitazione nazionale dello scorso luglio, giovedì 6 novembre i lavoratori delle farmacie private torneranno a scioperare in tutta Italia, per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. Giovedì 6 novembre al mattino dalle ore 10.30 i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

