Conti non si vede a Sanremo 2027 | Spero ci sia qualcun altro

A un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2027, Carlo Conti ha dichiarato di non prevedere la sua partecipazione come conduttore. Dopo aver condotto l’evento nel 2015, 2016, 2017, e più recentemente nel 2025 e 2026, il conduttore sembra voler fare un passo indietro. Salvo eventuali ripensamenti, quindi, la prossima edizione vedrà un nuovo volto alla guida della storica manifestazione musicale.

A un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, Carlo Conti esclude un nuovo tris. Dopo aver condotto la kermesse nel 2015, 2016 e 2017, esattamente dieci anni dopo il conduttore è di nuovo all’Ariston: ha guidato l’edizione del 2025, guida quella del 2026 e. stop! Salvo ripensamenti, niente 2027. Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio ha dichiarato al podcast Pezzi – Dentro la Musica. Quanto a Sanremo 2026, al via il 24 febbraio, promette “ più varietà musicale rispetto all’anno scorso: un tocco di rock, del country, il rap puro, suoni e ritmi latini, il pop, il brano classico ma senza ritornello”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Carlo Conti con i 30 big di Sanremo 2025 - Cena di Natale 23/12/2025

