Sanremo 2026 Carlo Conti chiarisce | Dal 2027 spero in un volto nuovo più giovane e belloccio

Carlo Conti ha annunciato che il Festival di Sanremo 2026 sarà l’ultimo a condurlo, aprendo così a un futuro volto nuovo. Con un’anticipazione, il conduttore ha espresso il desiderio di vedere, dal 2027, un volto più giovane e fresco al timone dell’evento. La prossima edizione si presenta dunque come un punto di svolta, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di un nuovo percorso per il festival.

Carlo Conti lo dice chiaramente con largo anticipo: il Festival di Sanremo 2026 che sta per iniziare sarà anche l’ultimo sotto la sua conduzione. Il direttore artistico ha già fatto sapere di non voler essere al timone dell’edizione successiva, augurandosi che l’anno prossio il testimone passi a un volto nuovo. “Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio”, ha dichiarato. Se questo profilo vi fa pensare automaticamente a Stefano De Martino però, vi ricordiamo che il conduttore di Affari tuoi ha detto chiaramente che per il momento non pensa a Sanremo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

