Elezioni dei consigli di quartiere tutti gli eletti | 57 donne e 63 uomini All' Oltresavio il recordman di preferenze

Si sono concluse le elezioni dei consigli di quartiere a Cesena, con 120 eletti: 57 donne e 63 uomini. L’affluenza non è stata elevata, e le operazioni di scrutinio si sono chiuse alle 15 di oggi, lunedì 15 dicembre. Tra i risultati spicca il record di preferenze ottenuto dal candidato dell’Oltresavio.

Vanno in archivio con un dato di affluenza non certo esaltante le elezioni di quartiere a Cesena. Si sono concluse alle ore 15 di oggi, lunedì 15 dicembre, le operazioni di scrutinio relative alle elezioni per il rinnovo dei consigli di quartiere. Le operazioni di voto si erano aperte, in forma. Gli eletti sono in totale 120, 57 donne e 63 uomini, così distribuiti per lista: "Cesena Città dei Quartieri – Enzo Lattuca Sindaco" 78, "Cittadini in Quartiere Cesena" 29, "Lista Civica per la ...

