Con la nomina di presidenti e vice si insediano i nuovi consigli di quartiere | Presidio di democrazia

A partire dalla prossima settimana, i dodici consigli di quartiere si insedieranno ufficialmente, segnando l’avvio delle nuove rappresentanze locali. Durante i primi incontri, saranno convalidati gli eletti e nominati i presidenti e vicepresidenti di ogni quartiere, consolidando così il ruolo di presidio di democrazia partecipativa. Questo processo rappresenta un passo importante per rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che riguardano il territorio.

I dodici consigli di quartiere si insedieranno a partire dalla prossima settimana. Sono state rese note infatti le date dei primi incontri nel corso dei quali si procederà con la convalida degli eletti di ciascun quartiere e con le nomine dei presidenti e vicepresidenti. Nello specifico, lunedì.

