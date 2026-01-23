concerti e visite al castello giochi da tavolo collezionismo

Un fine settimana dedicato a musica, storia e collezionismo nella regione. Tra concerti, visite ai castelli e attività di collezionismo, si propone un programma ricco di occasioni per approfondire il patrimonio culturale locale. Eventi che coinvolgono anche giochi da tavolo e memorabilia, offrendo un’esperienza variegata tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Di seguito, alcune proposte per vivere al meglio questi giorni.

Si preannuncia un altro ricco fine settimana, tra concerti, collezionismo, memorabilia, storia, Giuseppe Verdi e castelli, tra Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza: vediamo alcuni eventi. C’è grande attesa, a Modena, per il concerto di San Geminiano di domenica alle 20.30 in Duomo. Protagonista Nicola Piovani, pianista, compositore, direttore d’orchestra, premio Oscar, che si esibirà con la sua orchestra. Memorabilia, vinili, fumetti, dischi, figurine e abbigliamento vintage, protagonisti oggi e domani a ModenaFiere con ‘Collezionando’, mentre a Carpi, domenica alle 17, al circolo Cabassi, ‘Storia del jazz in 80 minuti’, concerto del pianista Stefano Calzolari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

