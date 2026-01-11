Giochi di ruolo da tavolo Le nuove tendenze si provano al PlayFest
I giochi di ruolo da tavolo continuano a evolversi, offrendo nuove esperienze agli appassionati. Al PlayFest di Belgioioso, si possono scoprire le ultime tendenze e provarle in prima persona. Dopo un anno, l’evento conferma il suo ruolo di punto di riferimento per gli amanti di questo mondo, promuovendo incontri e approfondimenti sulle novità del settore.
BELGIOIOSO (Pavia) A un anno di distanza, Belgioioso torna a indossare la corona di regina dei giochi di ruolo. Oggi la biblioteca comunale "Erminia Lavezzi" e la sala consiliare del municipio di via Guglielmo Marconi, ospitano " PlayFest ", la terza edizione della convention interamente dedicata al playtest di prototipi di giochi di ruolo da tavolo. Nata come evento di nicchia per playtestare giochi di ruolo e affini non ancora pubblicati o che devono passare da una nuova fase di playtest, prima di una successiva pubblicazione, PlayFest è cresciuta rapidamente: alla prima edizione, ospitata al castello di Belgioioso, hanno partecipato decine di game designer e giocatori, con decine di prototipi provati al tavolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
