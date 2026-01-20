Un sabato sera diverso al Nerd Corner tra giochi da tavolo e nuove amicizie

Un sabato sera al Nerd Corner di Dalmine offre un’opportunità di svago diverso, tra giochi da tavolo e incontri tra appassionati. La fumetteria, guidata da Cristian Leone e Anna Maria Dezerbi, invita a riscoprire il piacere di condividere momenti conviviali in un ambiente accogliente. Un’occasione per trascorrere una serata tranquilla, facendo nuove conoscenze e divertendosi con amici e appassionati di giochi da tavolo.

Intervista. A Dalmine la fumetteria guidata da Cristian Leone e Anna Maria Dezerbi riscopre il valore dello stare insieme grazie ai giochi da tavolo A volte basta poco per cambiare prospettiva sul divertimento. Una fumetteria, qualche gioco da tavolo e un gruppo di sconosciuti pronti a diventare compagni di partita. È così che, al C&A Nerd Corner di Dalmine, il sabato sera assume un significato nuovo. Spinto dalla voglia di sfatare il mito per cui il weekend è solo concerti, locali e discoteche, sono infatti andato a incontrare Cristian Leone e Anna Maria Dezerbi, gestori della fumetteria di Dalmine, che ogni sabato sera a partire dalle ore 21 organizzano nel proprio negozio un evento dedicato ai giochi da tavolo.

