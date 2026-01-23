Con ’L’Amore Vince’ una pièce che insegna a sorridere e pensare

“L’Amore Vince” è una pièce che invita a riflettere sul potere dell’amore attraverso una narrazione ricca di inganni, travestimenti e momenti di leggerezza. Con un tono sobrio e coinvolgente, il testo sottolinea come il sorriso e il pensiero siano strumenti fondamentali per affrontare le sfide del cuore, dimostrando che la vera cura all’amore è l’amore stesso, in tutte le sue sfumature.

Inganni, travestimenti e risate, che si intrecciano per dimostrare che la miglior cura all'amore è l'amore stesso. Una commedia vivace e irriverente, ispirata a Molière, con richiami al teatro popolare, alla commedia dell'arte, a chi i sogni li deve inseguire con caparbietà e determinazione, sapendo che l'amore vince sempre e comunque. È quanto proporrà lo spettacolo teatrale dal titolo ' L'Amore Vince ', un atto unico di Maurizio Brandalese che avrà per interpreti gli attori della compagnia Dedalus Teatro: l'appuntamento è per domani alle 21 sul palco del teatro Santa Maria di via Segramora a Biassono, dove si potrà assistere a questo inno alla gioia ricco di incidenti, una storia brillante e attuale, fatta di equivoci, personaggi esilaranti e colpi di scena, capace di coinvolgere e divertire.

