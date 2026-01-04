Il 4 gennaio rappresenta un momento di massimo utilizzo delle app di incontri, un’occasione in cui molte persone cercano l’amore online. Tuttavia, questa data può portare a problemi legati alla discriminazione, che spesso si manifestano nel modo in cui gli utenti si approcciano alle nuove conoscenze. È importante riflettere su come approcciarsi a queste piattaforme in modo rispettoso e inclusivo, favorendo relazioni autentiche e senza pregiudizi.

Incombe il 4 gennaio ed è un bel problema, poiché tale data di per sé insignificante segnerà il picco dell’attività sulle app di incontri. E’ ormai tradizione che la prima domenica del nuovo anno porti a un incremento delle iscrizioni (nuove o di ritorno) nonché a una drastica intensificazione del tempo trascorso sulle app da parte di utenti che magari le tenevano in sonno dall’estate precedente. I motivi sono molteplici: c’è chi ha bisogno di diversivi per non farsi sopraffare dalla prospettiva di mesi di grigia routine lavorativa e chi crede davvero al detto “anno nuovo, vita nuova”; ci sono i single che durante i cenoni si sono sentiti rivolgere troppe domande sulla vita sentimentale e ci sono gli accoppiati che, esasperati dalla forzata vicinanza natalizia, hanno deciso che è arrivata l’ora di trovarsi l’amante. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gente che cerca l’amore online senza pensare che la discriminazione è necessaria

