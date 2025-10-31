Giulia D’Angelo la scienziata che insegna ai computer a pensare con meno energia

Repubblica.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 21 anni un ictus le toglie la parola, la capacità di leggere e scrivere. Oggi, a 35, insegna alla Czech Technical University di Praga e guida un laboratorio che studia come rendere i computer più simili al cervello umano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

