Comunicato Stampa | CRV - Veneto Agricoltura Zaia | Complimenti a Caner profilo esperto e affidabile

In data 30 dicembre 2025, Veneto Agricoltura ha annunciato la nomina di Federico Caner come nuovo direttore. Il presidente Zaia ha espresso apprezzamento per la scelta, sottolineando l’esperienza e l’affidabilità del professionista. Questa nomina si inserisce in un percorso di rinnovamento e rafforzamento delle competenze all’interno dell’ente regionale dedicato allo sviluppo agricolo e rurale del Veneto.

(Arv ) Venezia, 30 dicembre 2025 "Rivolgo le mie congratulazioni a Federico Caner per la nomina a Direttore di Veneto Agricoltura. È una scelta che premia la competenza e l'esperienza. Caner ha fatto parte per anni della Giunta regionale, dimostrando sul campo conoscenza, rigore e visione, in particolare nei temi dell'agricoltura e dello sviluppo rurale".

