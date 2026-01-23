Recentemente, la legge sul consenso è stata modificata, con l'eliminazione del concetto di “consenso” come elemento determinante per il reato di violenza sessuale. Al suo posto, si utilizza ora il criterio del “dissenso”. Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo nel quadro normativo, influenzando l'interpretazione e l'applicazione della legge in ambito giudiziario.

È stato proprio rimosso il concetto di “consenso” per valutare il reato di violenza sessuale, e sostituito con il dissenso: cambia parecchio Giovedì alla commissione Giustizia del Senato è stato modificato il disegno di legge in discussione sulla violenza sessuale e consenso. Il disegno di legge modificava l’articolo 609 bis del codice penale, quello sul reato di violenza sessuale, definendola un atto compiuto «senza il consenso libero e attuale» della persona: ora lo definisce come compiuto «contro la volontà della persona». La modifica è rilevante perché la versione precedente del disegno di legge introduceva per la prima volta il concetto di consenso nel codice penale italiano come fattore per distinguere quando un atto sessuale è violenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come la destra ha cambiato il testo della legge sul consenso

Leggi anche: Salvini boccia la legge sul consenso: «Testo troppo discrezionale, spazio alle vendette». Bongiorno: «Legge pronta a gennaio»

Leggi anche: Salvini boccia la legge sul consenso: «Testo troppo discrezionale, lascia spazio a delle vendette»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Camera ha approvato il disegno di legge sul consenso

Argomenti discussi: Stop coltelli facili ai minori, la destra ha fallito: la proposta del Pd anti-maranza; Antisemitismo, la destra accelera: oggi il Senato vota sul ddl della Lega; Cile: come la sinistra riformista ha contribuito alla vittoria dell'estrema destra alle presidenziali; La destra ha due facce: applaude le rivolte lontane, reprime il dissenso in Italia.

Crisi Amt, Salis: La destra dovrebbe scusarsi con i genovesi per le bugie che ha raccontatoLa sindaca: Per mesi hanno detto che la crisi non esisteva, adesso i 200 milioni di buco sono sotto gli occhi di tutti. Bucci: Siamo pronti a intervenire ... ilsecoloxix.it

A chi PPP? A noi!: come la destra tenta di scippare Pasolini alla sinistra«Pasolini è nostro, lo metta tra virgolette». Così diceva l’allora direttore del MAXXI e oggi ministro della Cultura Alessandro Giuli in un’intervista a Repubblica del maggio 1923…ops, 2023. Il ... lettera43.it

La destra cambia idea: ora per loro senza consenso non è più stupro. Semplicemente inaccettabile. Infatti, la proposta della presidente della Commissione giustizia del Senato Giulia Bongiorno sulla violenza sessuale sconfessa l’accordo bipartisan raggiunto - facebook.com facebook