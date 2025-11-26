Salvini boccia la legge sul consenso | Testo troppo discrezionale spazio alle vendette Bongiorno | Legge pronta a gennaio

Le opposizioni: «Da Salvini dichiarazioni raccapriccianti». E Nordio: «Evitare interpretazioni eccentriche».

Stupri, Salvini boccia la legge sul consenso: “Lascia spazio a vendette personali” Vai su X

Salvini boccia la legge sul consenso: «Testo troppo discrezionale, lascia spazio a delle vendette» - Le dichiarazioni del leader della Lega arrivano all’indomani del risultato in Veneto, considerato un passaggio significativo per il partito e per la ... Segnala thesocialpost.it

Stupri, Salvini boccia la legge sul consenso: “Lascia spazio a vendette personali” - La ministra Roccella: “Dubbio è sul rovesciamento dell’onere della prova” ... Riporta msn.com

Consenso “libero e attuale”: Salvini frena sulla legge e scoppia lo scontro politico - La retromarcia della maggioranza, sulla Pdl che introduce il consenso “libero e attuale” come parametro per valutare se vi sia stata violenza sessuale, è targata Matteo Salvini. Segnala tg.la7.it