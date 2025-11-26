Salvini boccia la legge sul consenso | Testo troppo discrezionale lascia spazio a delle vendette

Le dichiarazioni del leader della Lega arrivano all’indomani del risultato in Veneto, considerato un passaggio significativo per il partito e per la coalizione. Le parole d’apertura rivolte agli alleati introducono subito il tema della futura sfida in Lombardia e del ruolo di Fratelli d’Italia, con Salvini che lascia intendere disponibilità verso un candidato ritenuto adeguato. È un segnale di equilibrio interno alla coalizione in una fase già proiettata alle prossime scadenze. Sul fronte legislativo, Salvini ha espresso prudenza riguardo alla proposta di legge sul consenso. Pur definendo condivisibile il suo principio, ha evidenziato il rischio che un testo troppo ampio lasci margini interpretativi suscettibili di generare un eccesso di contenziosi, rallentando il lavoro dei tribunali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

